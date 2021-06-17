Владимир Путин великодушно всех «защитил»: «образованную и красивую» Джен Псаки и Джо Байдена
Президент России Владимир Путин объяснил ошибки, которые допускает в заявлениях пресс-секретарь американского лидера Джо Байдена Джен Псаки.
Об этом он рассказал на встрече с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления.
Путин отметил, что пресс-секретарь Байдена «молодая, образованная, красивая женщина, она все время сама что-то путает». Однако, по его мнению, это происходит не из-за того, что Псаки чего-то не знает или у нее плохая память, пишет «РИА Новости».
«Просто, когда люди считают, что какие-то вещи второстепенны, они не очень фокусируют на этом своё внимание. Американцы считают, что нет ничего важнее кроме них самих, ну такой стиль», - пояснил российский лидер.
Также Путин заявил, что образ Байдена, рисуемый в российских и американских СМИ, не имеет ничего общего с действительностью. Российский президент отметил, что его американский коллега является профессионалом, с которым необходимо очень внимательно работать, чтобы ничего не пропустить.