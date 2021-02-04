После конфуза пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки все же ответила на вопрос

Общество

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала о будущем космических сил США Space Force.

По словам Псаки, администрация президента Джозефа Байдена не будет пересматривать решение бывшего лидера США Дональда Трамп о создании космических сил. Минобороны намерено и дальше реагировать на угрозы в космосе, пишет «РИА Новости».

Ранее, отвечая на вопрос о перспективах космических сил США, Псаки вновь оконфузилась. Журналист спросил о Space Force – ответ удивил.

Псаки не смогла понять вопрос журналиста о космических силах и «выдумала» новейший военный самолет Space Force.

«О, Space Force! Это самолет сегодняшнего дня! Интересный вопрос, я с удовольствием уточню у нашего контактного лица от Space Force», - сказала Псаки. При этом пресс-секретарь призналась, что не знает, кто является контактным лицом Белого дома по этому вопросу.