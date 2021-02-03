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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки снова оконфузилась

Дмитрий Байков
3 февраля, 2021 10:10
2 мин
Дмитрий Байков
3 февраля, 2021 10:10
2 мин
1
Flickr

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки вновь оконфузилась. Журналист спросил о перспективах космических сил США Space Force – ответ удивил.

Псаки в очередной раз попала в неловкую ситуацию. Она не смогла понять вопрос журналиста о космических силах, которые были созданы экс-президентом США Дональдом Трампом и «выдумала» новейший военный самолет Space Force.

«О, Space Force! Это самолет сегодняшнего дня! Интересный вопрос, я с удовольствием уточню у нашего контактного лица от Space Force», - сказала Псаки. При этом пресс-секретарь призналась, что не знает, кто является контактным лицом Белого дома по этому вопросу.

Журналист, задавший вопрос, понял, что продолжать диалог не имеет смысла и молча сел на свое место, пишет «ПолитЭксперт».

Россия не будет участвовать в лунной гонке с США, пока не поймет «смысла призового фонда», то есть пока не осознает свои выгоды. Об этом ранее заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

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Самолет
Белый дом
Джен Псаки
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