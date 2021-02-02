Россия не побежит за США в лунной гонке

Сделано Русскими

Россия не будет участвовать в лунной гонке с США, пока не поймет «смысла призового фонда», то есть пока не осознает свои выгоды. Об этом заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По словам Рогозина, у России есть своя лунная программа. При этом она в десять раз дешевле американской, а ученые получат не менее важные результаты. Американцы «сами толком не могут объяснить, зачем им снова понадобилось на Луну», ведь высадившись на ней, они лишь повторят достижение 70-летней давности.

Рогозин считает, что важно не «бежать» за лидером, а разглядеть приоритеты и уметь «срезать» углы, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

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