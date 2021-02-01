Илон Маск: «Человечество никогда не доберется до Марса»

Общество

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск Заявил, что из-за правил Федерального управления гражданской авиации США человечество рискует никогда не добраться до Марса. Об этом предприниматель написал в Twitter.

По словам Маска, ведомство ограничило количество полетов. Из-за этого запуск ракеты Starship SN9 был перенесен на более поздний срок.

Маск считает, что такие ограничения приведут к тому, что «человечество никогда не доберется до Марса», пишет «Naked Science».

Ранее Маск по-русски охарактеризовал советского конструктора Сергея Королева.