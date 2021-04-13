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Политика
Россия перебросила на запад две армии и три соединения ВДВ
13 апреля, 2021 15:46
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MOD Russia/via Globallookpress.com
Россия за три недели перебросила на западные рубежи две армии и три соединения воздушно-десантных войск. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
По словам Шойгу, войска отправлены «в районы выполнения учебно-боевых задач». Министр обороны подчеркнул, что переброска была осуществлена в ответ на угрозы со стороны НАТО, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
Шойгу отметил, что США и НАТО перебрасывают войска к границам европейской России. Вблизи российских границ будет сосредоточено 40 тыс солдат и 15 тыс единиц техники, включая стратегическую авиацию.
Киев просит разместить на Украине зенитные ракетные комплексы Patriot.
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