Россия перебросила на запад две армии и три соединения ВДВ

Политика

Россия за три недели перебросила на западные рубежи две армии и три соединения воздушно-десантных войск. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По словам Шойгу, войска отправлены «в районы выполнения учебно-боевых задач». Министр обороны подчеркнул, что переброска была осуществлена в ответ на угрозы со стороны НАТО, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».

Шойгу отметил, что США и НАТО перебрасывают войска к границам европейской России. Вблизи российских границ будет сосредоточено 40 тыс солдат и 15 тыс единиц техники, включая стратегическую авиацию.

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