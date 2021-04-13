Новости – Политика
Политика
Мария Захарова уличила телеканал CNN во лжи
13 апреля, 2021 09:46
1 мин
1 мин
MFA Russia/via Globallookpress.com
Официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила американский телеканал CNN во лжи. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Захарова отметила, что телеканал выдал «украинские танки на украинском вокзале на фоне украинских вагонов за подготовку России к войне», сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Захарова призвала CNN отвлечься от того, что происходит в России и больше времени уделять своей профессии. «Потому что это уже просто неприлично», - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «агрессивные действия» России на западной границе станут испытанием для стран Запада.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку