Мария Захарова уличила телеканал CNN во лжи

Политика

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила американский телеканал CNN во лжи. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Захарова отметила, что телеканал выдал «украинские танки на украинском вокзале на фоне украинских вагонов за подготовку России к войне», сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Захарова призвала CNN отвлечься от того, что происходит в России и больше времени уделять своей профессии. «Потому что это уже просто неприлично», - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «агрессивные действия» России на западной границе станут испытанием для стран Запада.