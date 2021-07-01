Российские корабли «успешно поразили все цели» в Черном море во время натовских учений
Российские большие десантные корабли в рамках отработки совместных задач выполнили артиллерийские стрельбы в Черном море. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Стрельбы прошли в соответствии с планом боевой подготовки соединения больших десантных кораблей Черноморского флота. В ходе учений все цели были успешно поражены, пишет «РИА Новости».
Стрельбы прошли на фоне масштабных учений НАТО Sea Breeze -21 в Черном море, проходящих с участием украинских военных.
Ранее сообщалось, что эскадренный миноносец USS Ross, способный нести до 56 крылатых ракет Tomahawk, прибыл в Черное море 26 июня. Он принимает участие в военно-морских учениях Sea Breeze – 21.
Американский эсминец USS Ross с 52 «Томагавками» на борту «отказался» от провокации в Черном море.