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Политика
Наши устроили проверку систем ПВО в Крыму на фоне натовских учений в Черном море
29 июня, 2021 09:50
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MOD Russia/via Globallookpress.com
Авиация Черноморского флота и соединений Южного военного округа провела учение по проверке готовности дежурных сил и средств противовоздушной обороны Крымского полуострова. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан второго ранга Алексей Рулев.
Проверка систем противовоздушной обороны России прошла на фоне масштабных учений НАТО Sea Breeze в Черном море.
Во ходе проверки истребители СУ-24, Су-27, Су-30СМ и вертолеты Ми-8 и Ка-27 выступили в качестве контрольных целей для комплексов ПВО С-400 и «Панцирь», пишет «РИА Новости».
Капитан эсминца Defender рассказал всю правду об инциденте в Черном море.
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