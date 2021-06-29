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Натовских военных плохо накормили в украинской столовой на учениях Sea Breeze-2021
29 июня, 2021 11:40
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Nina Liashonok/ZUMAPRESS.com/Global Look press
Военнослужащие ВС Великобритании, участвующие в маневрах НАТО Sea Breeze-2021 совместно с военными Украины, подняли на смех скудный рацион в украинской столовой.
Украина выступает страной - хозяйкой учений, поэтому иностранные военные питаются в украинской столовой. Британские солдаты не удержались и прокомментировали скудное, по их мнению, меню: немного гречки, 2 ломтика помидора, огурец, одна сосиска, никаких соусов и компот, который они пьют здесь уже не первый день, пишут «Известия».
Возможно, Украина оказалась не готова к такому количеству натовских гостей.
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