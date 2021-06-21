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Политика
Украине не светит НАТО еще долгие годы
21 июня, 2021 07:38
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Frederic Sierakowski/Keystone Press Agency/Global Look press
Несмотря на острое желание Киева войти в Североатлантический альянс, НАТО не готовы видеть Украину в своих рядах в ближайшие 10-15 лет.
Причиной тому оказалось нежелание членов альянса обострять отношения с Россией. И это важнее, по словам собеседника в НАТО, чем неурегулированные территориальные споры в стране, пишут «Известия».
Президент Украина Владимир Зеленский неоднократно говорил о том, что страна может войти в альянс, причем в ближайшие годы.
Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что от Украины требуется большего успеха в проведении реформ для вступления в НАТО. заявление сделал.
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