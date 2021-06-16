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Политика
В НАТО захотели от Украины «большего»
16 июня, 2021 08:52
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Frederic Sierakowski/Keystone Press Agency/Global Look press
От Украины требуется большего успеха в проведении реформ для вступления в НАТО. Такое заявление сделал генсек Альянса Йенс Столтенберг.
Столтенберг отметил, что Украина является страной-претендентом на вступление в НАТО. Однако, «нам нужно больше». У Альянса есть «разные программы по соблюдению обязательств», в том числе, речь идет о борьбе с коррупцией.
Также Столтенберг напомнил, что для вступления в НАТО Украина должна получить согласие всех 30 участников организации, пишет «РИА Новости».
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