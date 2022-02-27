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Политика
Российская переговорная делегация прибыла в Беларусь
27 февраля, 2022 10:35
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Youtube / RT Россия
Российская переговорная делегация прибыла в Беларусь. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, делегация России прибыла в Беларусь для переговоров с украинской стороной.
В состав российской делегации входят представители МИД, Минобороны и других ведомств. Также есть член администрации президента, пишет «РИА Новости». Переговоры пройдут в Гомеле.
Дмитрий Песков объяснил приказ Владимира Путина приостановить спецоперацию на Украине.
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