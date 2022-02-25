Новости – Политика
Политика
Дмитрий Песков рассказал о внезапно возникших проблемах с подготовкой к переговорам с Украиной
25 февраля, 2022 18:38
1 мин
1 мин
Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press
Россия дала своё согласие на организацию переговоров с Украиной и довела эту информацию до Киева, однако все непросто. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Киев взял паузу и пытается ей воспользоваться, размещая Реактивные системы залпового огня (РСЗО) в городах, в том числе и в украинской столице.
Также Песков заявил, что украинская сторона решила пересмотреть идею проведения переговоров с Россией в Минске и выбрала Варшаву. Потом и вовсе контакты прекратились, сообщает телеграм-канал «Страна ua».
Владимир Путин высказался о засевшей в Киеве «шайке наркоманов и неонацистов».
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости