Владимир Путин высказался о засевшей в Киеве «шайке наркоманов и неонацистов»
Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза оценил проходящую спецоперацию на Украине.
Профессиональным действиям российских военных в ходе спецоперации на Украине президент дал хорошую оценку.
По словам Путина, бандеровцы и неонацисты, выставляя тяжёлое вооружение и системы залпового огня в жилых районах украинских городов, действуют как террористы.
Путин также отметил, что не верит в переговоры с киевскими властями, которые не раз уже обманывали. При этом Москва готова идти на переговоры с руководством ВСУ, чтобы предотвратить дальнейшие жертвы. Российский лидер призвал украинских силовиков отречься от «шайки наркоманов и неонацистов, взявших в заложники весь украинский народ».
В качестве требований, предъявляемых Киеву, Путин назвал признание Крыма и отказ от вступления в НАТО. Запад, в свою очередь, должен прекратить вооружать Украину, сообщает телеграм-канал Readovka.