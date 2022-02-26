Киев назвал причину отказа от переговоров с Москвой
Советник главы офиса президента Украины объяснил причину, по которой Киев отказался от переговоров с Москвой.
Киев отказался от переговоров с Москвой, поскольку украинскую сторону не устроили условия. Об этом сегодня, 26 февраля сообщил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, пишут «Известия».
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, как только Киев запросил организовать переговоры, глава государства Владимир Путин приказал приостановить операцию российской армии и ее продвижение на Украине. Однако украинская сторона отказалась от этой инициативы.
Продвижение российских сил продолжилось. План специальной военной операции возобновился днем 26 февраля.
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