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Политика
Вячеслав Володин: Владимир Зеленский сбежал во Львов
26 февраля, 2022 13:25
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Фото скриншот из видео tg Zelenskiy / Official
Президент Украины Владимир Зеленский покинул Киев. Все видео с призывами, которые публикует украинский лидер, были записаны заранее.
По словам спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, Зеленский сбежал во Львов вместе со своими помощниками. В городе ему «оборудовали» место для проживания.
Володин, делая такое заявление, ссылается на источники из Верховной Рады Украины, пишет «РИА Новости».
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