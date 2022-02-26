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Политика
Владимир Зеленский обратился к украинцам после ночи боев
26 февраля, 2022 09:31
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Фото скриншот из видео
Президент Украины Владимир Зеленский утром 26 февраля выступил с обращением.
«Доброе утро, украинцы!»: Зеленский опроверг информацию о том, что он призывает сложить оружие и сдаться.
После ночи ожесточенных боев Зеленский подтвердил, что он находится в Киеве, сообщает телеграм-канал Readovka.
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