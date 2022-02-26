Дмитрий Песков объяснил приказ Владимира Путина приостановить спецоперацию на Украине
Украинская сторона отказалась от переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, как только Киев запросил организовать переговоры, президент России Владимир Путин приказал приостановить операцию российской армии и ее продвижение на Украине. Однако украинская сторона отказалась от этой инициативы.
Продвижение российских сил продолжилось. План специальной военной операции возобновился днем 26 февраля.
Также Песков отметил, что к санкциям Россия готовилась заблаговременно. Принимаются меры для бесперебойной работы экономики, потенциал есть.
На санкции Москва ответит адекватно после анализа и координации ведомств, сообщает телеграм-канал «Выпускайте Z Кракена!».
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