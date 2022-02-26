Дмитрий Медведев предложил закрыть все посольства «на амбарные замки» и вернуть смертную казнь
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказал свое мнение о пересмотре договоров с Западом, разрыве дипломатических отношений и возвращении смертной казни.
Санкции, считает Медведев, «могут стать прекрасным поводом для окончательного пересмотра всех отношений с теми государствами, которые их ввели». Можно отказаться от всего.
По словам Медведева, дипломатические отношения тоже не нужны. Посольства можно закрыть «на амбарные замки». Россию «отовсюду гонят»: Совет Европы и ПАСЕ. Можно «хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда», в которые вступили «сдуру когда-то».
Помимо прочего, будет «хорошая возможность» восстановить смертную казнь для опасных преступников, активно применяющуюся в США и Китае, приводит слова Медведева телеграм-канал «Пул N3».