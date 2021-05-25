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Политика

Решение принято: властям Беларуси «прилетит» из ЕС, но вовсе не самолёт

Антон Мельников
25 мая, 2021 18:15
2 мин
Антон Мельников
25 мая, 2021 18:15
2 мин
Kremlin Pool/Global Look Press
Kremlin Pool/Global Look Press

По результатам саммита Евросоюза принято решение принять новые ограничительные меры в отношении Беларуси в ответ на инцидент с Ryanair. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Против республики будут введены санкции экономического характера, также ЕС пополнит «черный список» новыми представителями белорусских властей и организациями республики.

Саму принудительную посадку самолёта Ryanair в ЕС расценивают как акт нарушения международных правил.

Меркель добавила, что данных о причастности к инциденту российской стороны у Евросоюза нет, передаёт «ТАСС».

Напомним, 23 мая авиавласти Беларуси передали пилоту ирландской авиакомпании Ryanair рейса Афины-Вильнюс сообщение о том, что на борту якобы находится бомба. На сопровождение самолёта был поднят истребитель белорусских ВВС. Пассажирский борт совершил вынужденную посадку в Минске. Информация о минировании самолёта не подтвердилась.

При этом на борту Ryanair оказался один из основателей Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Канал известен критикой режима президента Александра Лукашенко и поддержкой протестующих. Молодого человека задержали и доставили в минское СИЗО. В республике против него выдвинут ряд обвинений.

Позднее Минтранс Беларуси заявил, что поводом для посадки борта Ryanair послужило некое письмо с угрозой, авторами которого якобы выступили члены ХАМАС. Группировка на эти обвинения отреагировала крайне возмущённо. Читайте об этом в нашем материале.

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