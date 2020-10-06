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Протестующие в Киргизии взяли штурмом здание правительства в столице

Антон Мельников
6 октября, 2020 00:33
1 мин
у
Telegram-канал Znak.com

Киргизские СМИ сообщают, что несогласные с результатами выборов протестующие взяли дом правительства.

В сети появилось видео, на котором колонна машин спешно покидает Белый дом в Бишкеке. Предположительно в машинах находятся члены правительства, которые находились в здании, передает Telegram-канал Mash.

Напомним, в Киргизии начались массовые протесты после объявления результатов парламентских выборов, на которых победили провластные партии. На улицах Бишкека наблюдались жестокие стычки, в том числе применялись «коктейли Молотова».

темы
выборы
протесты
Киргизия
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