Протестующие в Киргизии взяли штурмом здание правительства в столице

Telegram-канал Znak.com

Киргизские СМИ сообщают, что несогласные с результатами выборов протестующие взяли дом правительства.

В сети появилось видео, на котором колонна машин спешно покидает Белый дом в Бишкеке. Предположительно в машинах находятся члены правительства, которые находились в здании, передает Telegram-канал Mash.

Напомним, в Киргизии начались массовые протесты после объявления результатов парламентских выборов, на которых победили провластные партии. На улицах Бишкека наблюдались жестокие стычки, в том числе применялись «коктейли Молотова».