Столкновения в Бишкеке: в больницах оказались более 100 человек

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В результате столкновений демонстрантов с сотрудниками правоохранительных органов Бишкека госпитализированы более 100 человек, около 40 из них — милиционеры.

В реанимации находятся не менее четырех человек. Большое количество пострадавших вызвано тем, что митингующие бросают в правоохранителей камни и коктейли Молотова, в ответ им отвечают слезоточивым газом и светошумовыми гранатами, сообщает Sputnik-Киргизия.

После того, как прошла информация о том, что машины скорой помощи занимаются снабжением милиции, произошло несколько нападений на медиков. Женщина-фельдшер получила ранение камнем.

Напомним, в Киргизии парламентские выборы. Согласно объявленным результатам, в парламент прошли 4 партии, все они провластные. Оппозиция заявляет о подкупах и использовании административного ресурса на голосовании.