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Протесты в Бишкеке стремительно перерастают в силовые столкновения

Антон Мельников
5 октября, 2020 19:15
2 мин
у
Telegram-канал «Подъём»

После оглашения результатов парламентских выборов, в столице Киргизии начались массовые протестные акции. Согласно результатам голосования, большинство получили провластные партии. Оппозиция обвиняет власти в подкупе голосов и избирательных «каруселях».

В Бишкеке на акцию протеста против итогов парламентских выборов собралось более 5 тысяч человек. Спустя несколько часов после начала митинга протестующие начали разбирать брусчатку и пошли на штурм здания правительства. Ворота перед зданием были сломаны. Также на улицах замечены подожжённые мусорные баки.

Силовые службы начали жесткое подавление митингующих, применяются светошумовые гранаты и слезоточивый газ, передает Telegram-канал «Подъём».

Также сообщается о драках с милицией. При этом, Telegram-канал Mash передаёт, что во время акции протеста в Бишкеке был ранен пресс-секретарь президента и зампред Комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Жанар Акаев.

темы
выборы
протесты
Киргизия
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