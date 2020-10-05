Новый эпицентр волнений: В Киргизии начались протесты из-за результатов на выборах
В Киргизии огласили предварительные результаты по прошедшим парламентским выборам. Многие оказались с ними не согласны, в столице страны, в Бишкеке, люди вышли на протестную акцию.
Согласно оглашенным результатам, в парламент Киргизии прошли 4 партии из 16. Голоса распределились следующим образом: «Биримдик» — 24,5%, «Мекеним Кыргызстан» — 23,88%, «Кыргызстан» — 8,76%, «Бутун Кыргызстан» — 7,13%.
Протестующие заявляют, что результаты голосования нелегитимны из-за подкупа, использования административного ресурса и прочих нарушений.
Силовые службы разгоняют акцию митингующих, сообщается о раненых, передает Telegram-канал Mash.
Напомним, ранее в этом году начались массовые протестные акции в Хабаровске из-за ареста губернатора Сергея Фургала.
Также массовые несогласованные акции начались в Беларуси после президентских выборов.