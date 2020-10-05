Протестующие против выборов в Киргизии погнали силовиков со щитами

Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.»

В Киргизии продолжаются протесты против результатов парламентских выборов, на которых победили провластные партии. Оппозиция заявляет, что власти использовали подкуп, административный ресурс и «карусели».

Сообщалось, что протестующие начали поджигать мусорные баки, выламывать брусчатку и драться с милицией. В свою очередь силовики приступили к жестокому подавлению с применением спецсредств.

В сети появилось видео, на котором толпа разгневанных протестующих гонит группу силовиков по улице. Видео публикует Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.», со ссылкой на РИА «Новости». Согласно каналу, видео снято в Бишкеке.

Также сообщается, что в столкновениях уже пострадало не менее 16 человек.

О развитии событийв Киргизии читайте в нашем предыдущем материале.