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Протестующие против выборов в Киргизии погнали силовиков со щитами

Антон Мельников
5 октября, 2020 20:47
1 мин
а
Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.»

В Киргизии продолжаются протесты против результатов парламентских выборов, на которых победили провластные партии. Оппозиция заявляет, что власти использовали подкуп, административный ресурс и «карусели».

Сообщалось, что протестующие начали поджигать мусорные баки, выламывать брусчатку и драться с милицией. В свою очередь силовики приступили к жестокому подавлению с применением спецсредств.

В сети появилось видео, на котором толпа разгневанных протестующих гонит группу силовиков по улице. Видео публикует Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.», со ссылкой на РИА «Новости». Согласно каналу, видео снято в Бишкеке.

Также сообщается, что в столкновениях уже пострадало не менее 16 человек.

О развитии событийв Киргизии читайте в нашем предыдущем материале.

темы
выборы
протесты
Киргизия
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