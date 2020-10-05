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Политика
«Коктейли Молотова» летят в киргизских силовиков в Бишкеке
5 октября, 2020 21:00
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Протестующие против результатов парламентских выборов в Бишкеке начали бросать коктейли Молотова в силовиков. Об этом сообщает опубликовавший видео Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.»
Напомним, в Киргизии парламентские выборы. Согласно объявленным результатам, в парламент прошли 4 партии, все они провластные. Оппозиция заявляет о подкупах и использовании административного ресурса на голосовании.
Ранее на одной из улиц Бишкека протестующие погнали силовиков со щитами.
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