«Коктейли Молотова» летят в киргизских силовиков в Бишкеке

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Протестующие против результатов парламентских выборов в Бишкеке начали бросать коктейли Молотова в силовиков. Об этом сообщает опубликовавший видео Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.»

Напомним, в Киргизии парламентские выборы. Согласно объявленным результатам, в парламент прошли 4 партии, все они провластные. Оппозиция заявляет о подкупах и использовании административного ресурса на голосовании.

Ранее на одной из улиц Бишкека протестующие погнали силовиков со щитами.