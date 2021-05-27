Признанный экстремистским в Беларуси Telegram-канал Nexta просит у всего мира охрану

Политика

Создатель Telegram-канала Nexta (признан экстремистским в Беларуси) Степан Путило обратился к международному сообществу с просьбой о помощи.

Путило попросил обеспечить охрану ему и другим сотрудникам канала. Он рассказал о большом количестве угроз, которые поступают в адрес редакции после нашумевшего задержания в Минске бывшего главного редактора Романа Протасевича.

По словам Путило, несмотря на то, что они находятся за границей сотрудники опасаются за свою безопасность. «Поэтому мы просим мир, мы просим Польшу, просим другие страны о дополнительной помощи, о дополнительной охране», - сообщает телеграм-канал «РИА Новости».

Роман Протасевич «сдает» белорусскому КГБ «спонсоров и заказчиков».