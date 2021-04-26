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Политика

«Преступные планы»: Кремль заявил о доказательствах заговора против Александра Лукашенко

Антон Мельников
26 апреля, 2021 18:19
2 мин
Антон Мельников
26 апреля, 2021 18:19
2 мин
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

У российских спецслужб есть доказательства и даже признательные показания тех, кто участвовал в заговоре против президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом о время общения с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«Доказательства есть у специальных служб», - заявил он.

Он отметил, что операция по пресечению «преступных планов по свержению законной власти» в Беларуси была реализована спецслужбами России и Беларуси совместно. При этом они обладают всеми необходимыми доказательствами и даже признательными показаниями.

«Спецслужбы обладают всеми необходимыми доказательствами. Кроме того, они также обладают и признаниями некоторых участников этого заговора», - приводит слова Пескова «ТАСС».

Напомним, 17 апреля белорусский президент заявил, что в Москве были задержаны лица, которые якобы готовили покушение на его членов семьи. В свою очередь российские спецслужбы сообщили, что задержанные готовили «военный переворот» и «физическое устранение» Лукашенко.

Ранее на белорусском телеканале показали сюжет о якобы попытке убийства Лукашенко.

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ТЕГИ
Дмитрий Песков
Кремль
Александр Лукашенко
Беларусь
Заговор
Спецслужбы
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