ФСБ предотвратила «военный переворот» в Беларуси и «физическое устранение» Александра Лукашенко

Политика

Российские и белорусские спецслужбы совместно предотвратили «военный переворот» в Беларуси, который планировалось провести в День Победы 9 мая. Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ совместно с сотрудниками Комитета государственной безопасности (КГБ) Беларуси задержали лиц, которые причастны к организации переворота. Об этом сообщила пресс-службы ФСБ.

В сообщении говорится о задержании гражданина США и Беларуси Юрия Зенковича и гражданина Беларуси Александра Федуты. Они якобы планировали осуществить военный переворот в республике «по отработанному сценарию цветных революций». Кроме того, планировалось «физическое устранение президента А. Лукашенко».

Пресс-служба поясняет, что ФСБ получила информацию от «белорусских партнеров». По этой информации, Зенкович и Федута планировали устроить в Москве встречу с генералами Вооруженных сил Беларуси, которые имеют оппозиционные взгляды.

На этой встрече они якобы заявили белорусским генералам, что «успешной реализации их замысла необходимо физическое устранение практически всей верхушки руководства республики». Также был изложен подробный план «военного переворота», согласно которому «активную фазу начнут некие вооруженные формирования («партизаны»), находящиеся на т.н. «скрытых базах» (в Беларуси-прим.)».

Отдельно в сообщении ФСБ подчеркивается, что план по перевороту был намечен на День Победы.

«Заслуживает внимания, что датой осуществления военного переворота оппозиционеры избрали день проведения парада Победы в г. Минске 9 мая», - говорится в сообщении.

Вся встреча оппозиционеров была задокументирована, после чего их задержали и передали «белорусским партнерам».

Сам президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что задержанные в Москве лица готовили покушение на его детей. Об этом читайте в нашем материале.