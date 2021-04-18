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Политика

«Они взялись за детей»: иностранные спецслужбы готовили покушение на отпрысков Лукашенко

Антон Мельников
18 апреля, 2021 01:22
2 мин
Антон Мельников
18 апреля, 2021 01:22
2 мин
Youtube / Xenia Shelkovaya
Youtube / Xenia Shelkovaya

На детей президента Беларуси Александра Лукашенко готовили покушение зарубежные спецслужбы. Причастные к этому агенты были задержаны в Москве. Об этом заявил президент Александр Лукашенко.

«Почему я молчал — о себе, о семье, о детях не хочется говорить. Но они взялись за (моих) детей. В планах захват ребенка одного, второго, как получится», - заявил белорусский президент.

Он пояснил, что российские спецслужбы задержали некую группу, которая причастна к операции по захвату его сыновей. При этом, по словам президента, к их деятельности причастны иностранные спецслужбы.

«<…> Затем мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб. Скорее всего, Центрального разведывательного управления, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал, - сообщил Лукашенко. - Мы обнаружили их желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на президента и детей».

По словам президента, информация о покушении была передана в Москву, чтобы российские коллеги «были в теме».

Речь идёт о задержании в российской столице белорусского политолога и бывшего соратника Лукашенко Александра Федута и белорусского адвоката Юрия Зенковича. Они были задержаны 13 и 14 апреля, соответственно. Также, по словам Лукашенко, к операции злоумышленников был причастен лидер оппозиционной партии Белорусский народный фронт Григорий Костусёв, которого задержали в Беларуси, передаёт TUT.by.

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Покушение
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