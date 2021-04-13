Отвернувшийся от Лукашенко белорусский политолог пропал в Москве и оказался в руках КГБ

Политика

Ранее пропавший в Москве белорусский политолог Александр Федута задержан Комитетом государственной безопасности (КГБ) Беларуси. Информацию об этом подтвердили в самом ведомстве. Вместе с ним задержан глава партии «Белорусский Народный Фронт» (БНФ) Григорий Костусев.

Днём ранее, 12 апреля, жена Федута заявила о пропаже мужа. Её супруг отправился в Москву, где перестал выходить на связь. При этом что именно Александр Федута делал в российской столице неизвестно. Его супруга сама собиралась отправить на его поиски. Она предполагала, что он мог быть госпитализирован из-за проблем с сердцем, хотя также не исключила возможность похищения политолога.

Сегодня стало известно, что пропавший политолог, вместе с председателем партии БНФ, был задержан КГБ. Оба мужчины задержаны по уголовному делу в соответствии со ст. 108 Уголовно-процессуального кодекса (задержание по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления).

Подробную информацию о задержании в КГБ не сообщили. Там уточнили, что разъяснения будут даны позднее.

«После проведения неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий будет предоставлена полная информация по данной ситуации», — цитирует сообщение ведомства TUT.by.

Известный белорусский политолог Александр Федута ранее входил в команду президента Беларуси Александра Лукашенко. Кроме того, в 1994 году он занимал должность его пресс-секретаря. Позднее Федута выступал на стороне оппозиции, из-за чего подвергся преследованию со стороны КГБ, в том числе был приговорён к условному лишению свободы.