ООН сделала заявление по факту ареста Алексея Навального

Youtube / Euronews по-русски

Управление Организации Объединенных Наций прокомментировало арест оппозиционного политика Алексея Навального. Организация выразила обеспокоенность и потребовала освободить политика.

«Мы глубоко обеспокоены арестом Алексея Навального и призываем к его немедленному освобождению и уважению его прав на надлежащую правовую процедуру в соответствии с принципами верховенства закона», — сообщается в официальном аккаунте ООН в соцсети Twitter.

Кроме того, организация призвала провести тщательное и беспристрастное расследование отравления политика, передаёт «РБК».

Напомним, Алексей Навальный был задержан сразу после возвращения из Германии в Россию. Суд над политиком прошел прямо в здании УВД. Его приговорили к аресту до 15 февраля.

Ранее США усомнились в честности и прозрачности российских судов на фоне ареста политика. Подробнее читайте в нашем материале.