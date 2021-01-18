США усомнились в честности и прозрачности российских судов

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Пресс-атташе посольства США в Москве Ребекка Росс прокомментировала арест оппозитного политика Алексея Навального.

Представитель американской дипмиссии считает, что решение о заключении Навального под стражу вызывает серьезные вопросы к справедливости и прозрачности правовой системы РФ, передаёт telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.».

Ранее стало известно, что суд постановил арестовать оппозиционера на 30 суток. Его задержание произошло сразу по возвращению в Россию.