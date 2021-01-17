Фото: Twitter / Кира Ярмыш

Политика Алексея Навального задержали после прохождения паспортного контроля в московском аэропорту «Шереметьево». Он и его супруга Юлия прилетели из Берлина меньше часа назад. Там оппозиционер проходил лечение после отравления боевым веществом из группы «Новичок».

«17 января 2020 года в аэропорту «Шереметьево» сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по г. Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока.

Дальнейшую меру пресечения Навального А.А. определит суд. До решения суда, он будет находиться под стражей.

Задержание гражданина Навального проводилось на основании вынесенного 29 декабря 2020 года постановления начальника УФСИН России по г. Москве, в соответствии с которым осужденный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения», - сказано в сообщении УФСИН по Москве.