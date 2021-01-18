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Пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что суд над политиком состоится уже в ближайшие минуты. Он пройдет в здании УВД Химок.

О суде Ярмыш написала в Twitter. По словам пресс-секретаря, в отделение допустили адвокатов Навального. После предоставления им материалов дела для ознакомления пройдет заседание по избранию политику меры пресечения.

Из официального уведомления начальника 2 отдела полиции УМВД России по городскому округу Химки Виталия Сенина, заседание должно было начаться в 12:30.

Навального задержали накануне во время паспортного контроля в аэропорту «Шереметьево». Он впервые прилетел в Россию после отравления в августе 2020 года.