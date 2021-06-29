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Политика
Одна гордая страна назвала власть Беларуси «незаконной» и отказалась признавать принимаемые ею решения
29 июня, 2021 08:20
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Kremlin PoolGlobal Look Press
Решение о приостановлении участия Беларуси в «Восточном партнерстве» принимали «нелегитимные власти» страны. С таким заявлением выступил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Напомним, МИД Беларуси заявил, что в связи с «беспрецедентными санкциями ЕС» Минск приостанавливает свое участие в программе «Восточное партнерство».
Ландсбергис призвал, не признавать «изменения суверенитета и других перемен, которые вводятся незаконной властью». «Такие решения незаконными руководителями не принимаются», - заявил он.
По словам министра, решение о выходе из «Восточного партнерства» наказывает граждан Беларуси, сообщает телеграм-канал Tut.by.
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