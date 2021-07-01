Новости – Политика
Политика
Очередные хотелки: Украину возьмут в НАТО раньше, чем в Евросоюз
1 июля, 2021 12:37
1 мин
1 мин
Markiian Lyseiko/ZUMAPRESS.com/Global Look press
Украину возьмут в НАТО раньше, чем страна присоединится к Евросоюзу. Такую точку зрения высказал глава МИД Дмитрий Кулеба.
По словам Кулебы, Украина станет членом Североатлантического альянса раньше, чем вступит в Евросоюз. Свое утверждение он объяснил «логикой исторического процесса». Однако, когда произойдет ожидаемое Киевом событие, дипломат не сказал.
Кулеба пояснил задержку решения по вступлению Украины в НАТО отсутствием консенсуса стран-членов организации. Но выразил надежду, что согласие, в конце концов, будет достигнуто, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Владимир Зеленский перестанет проситься в НАТО: Украину «надо приглашать».
Ранее по теме: На Украине захотели стать акционерами «Северного потока – 2»
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку