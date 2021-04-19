«Необычайное мужество»: Женевский форум по правам человека отметил заслуги российского политика

Политика

Женевский форум по правам человека и демократии при ООН присудил премию «Мужество» российскому оппозиционному политику Алексею Навальному.

Исполнительный директор ООН Уотч Хиллел Нойер пояснил, что оппозиционер будет удостоен награды за свое «необычайное мужество и героические усилия, направленные на то, чтобы заявить о грубых нарушениях прав российского народа режимом (президента РФ Владимира) Путина».награду от его имени

Вместо самого Алексея, который содержится отбывает наказание в колонии, премию получит его 20-летняя дочь Дарья. Вручение пройдет на Женевском саммите 8 июня, сообщает «МБХ-Медиа».

Напомним, 31 марта находящийся в покровской колонии Навальный объявил голодовку. Он требует допустить к нему сторонних врачей в связи с сильным ухудшением здоровья. По данным адвокатов оппозиционера, он потерял уже порядка 15 кг.

Сегодня, 19 апреля, стало известно, что политика переведут в больницу. Кроме того, в его поддержку объявили голодовку жертвы теракта в Беслане. Они заявили, что их дети были в «заложниках» также как и Навальный. Вместе с тем, прокуратура пытается признать созданные политиком организации экстремистскими. При этом соответствующее дело будет рассматриваться без публичной огласки.