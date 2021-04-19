Алексея Навального перевели в больницу

Политика

К российскому оппозиционеру Алексею Навальному, осужденному на 3,5 года по делу «Ив Роше», допустят медиков. Сегодня стало известно о том, что его переводят из колонии в больницу.

«Комиссией врачей ФКУЗ МСЧ-33 ФСИН России было принято решение о переводе А. Навального в стационар областной больницы для осужденных, располагающейся на территории ИК-3 УФСИН России по Владимирской области», – сообщает пресс-служба ФСИН по региону.

В управлении уточнили, что состояние здоровья политика оценивается медперсоналом как удовлетворительное. Ему назначили витаминную терапию – в заявлении ФСИН отмечается, что Навальный дал на это согласие.

Ранее врач Навального Анастасия Васильева заявила о том, что Навальный находится в состоянии, близком к критическому – его сердце может остановиться.