«Ждать нельзя». Врач Навального сообщила о его критическом состоянии

Политика

Алексей Навальный находится в состоянии, близком к критическому, а адвокаты и врачи не могут получить к нему доступ. Об этом в Twitter сообщила глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева.

«Мы, лечащие врачи Навального, обратились к директору ФСИН с открытым письмом о его состоянии, близком к критическому. Просим экстренно начать переговоры и пустить нас к пациенту. Готовы по первичному требованию приехать, организовать консилиум и сделать все, чтобы его спасти», - написала она Twitter.

Как сообщила Васильева, письмо было написано 16 апреля, но ответа от представителей ФСИН врачи не получили.

Васильева утверждает, что показатели здоровья Навального говорят о почечной недостаточности и это говорит о нарушении работы сердца. Она не исключает, что сердце Навального может остановиться, пишет URA.RU.