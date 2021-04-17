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Политика

«Ждать нельзя». Врач Навального сообщила о его критическом состоянии

Сергей Михневич
17 апреля, 2021 14:38
1 мин
Сергей Михневич
17 апреля, 2021 14:38
1 мин
Zamir Usmanov/Globallookpress.com
Врач Навального сообщила о его критическом состоянии

Алексей Навальный находится в состоянии, близком к критическому, а адвокаты и врачи не могут получить к нему доступ. Об этом в Twitter сообщила глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева.

«Мы, лечащие врачи Навального, обратились к директору ФСИН с открытым письмом о его состоянии, близком к критическому. Просим экстренно начать переговоры и пустить нас к пациенту. Готовы по первичному требованию приехать, организовать консилиум и сделать все, чтобы его спасти», - написала она Twitter.

Как сообщила Васильева, письмо было написано 16 апреля, но ответа от представителей ФСИН врачи не получили.

Васильева утверждает, что показатели здоровья Навального говорят о почечной недостаточности и это говорит о нарушении работы сердца. Она не исключает, что сердце Навального может остановиться, пишет URA.RU.

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