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«Клоунада началась»: власти решили «скрыть от глаз» россиян дело против борцов с коррупцией

Антон Мельников
19 апреля, 2021 21:04
2 мин
Антон Мельников
19 апреля, 2021 21:04
2 мин
Zamir Usmanov/Global Look Press
Zamir Usmanov/Global Look Press

Российские власти приняли решение засекретить материалы дела, в рамках которого Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК) Алексея Навального и его штабы хотят признать экстремистскими организациями. По решению Мосгорсуда, материалы объявлены государственной тайной. Об этом сообщается в определении суда, которое опубликовал директор ФБК Иван Жданов.

Согласно документу, доступ к материалам дела сможет получить только адвокат при условии, что он оформит допуск к гостайне, который предусмотрен ст. 21.1 закона РФ от 21.07.1993 года.

«Для оформления допуска к гостайне в особо порядке в соответствии со статьей 21.1 ФЗ „О гостайне“ представителю участвующего в деле лица необходимо иметь статус адвоката», — говорится в документе.

«Похоже судебная клоунада началась, и наше дело уже объявили государственной тайной!» — прокомментировал сам директор ФБК.

Напомним, в конце прошлой недели прокуратура Москвы обратилась в суд с иском о признании экстремистскими организациями штабов Навального и ФБК. Согласно позиции ведомства, указанные организации «под прикрытием либеральных лозунгов» ведут деятельность, которая направлена на дестабилизацию общественно-политической ситуации в стране.

«Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария „цветной революции“», — цитирует обращение прокуратуры Znak.com.

* Фонд борьбы с коррупцией признан иностранным агентом.

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Алексей Навальный
ФБК
Экстремизм
Секретность
Гостайна
Иван Жданов
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