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Политика

«Невозможно для нас оставаться в стороне»: жертвы Беслана объявили голодовку из-за Навального

Антон Мельников
19 апреля, 2021 17:52
2 мин
Антон Мельников
19 апреля, 2021 17:52
2 мин
УФСИН РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
УФСИН РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Пострадавшие при теракте в Беслане объявили о начале голодовки в поддержку заключенного оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщила сопредседатель общественного комитета «Голос Беслана» Элла Кесаева.

Кроме самой Кесаевой, голодовку в поддержку Навального объявила её дочь Зарина, а также трое участников «Голоса Беслана». Они требуют допустить к содержащемуся в покровской колонии оппозиционеру врачей. Сам Навальный ведёт голодовку с 31 марта.

Кесаева пояснила, что они не могут оставаться в стороне, поскольку Навальный находится в «заложниках» также, как и бесланские дети во время теракта в 2004 году.

«Сейчас, когда здоровье Навального в критическом состоянии, невозможно для нас оставаться в стороне. Мы очень за него переживаем. Ситуация такая, что мы видим: человека взяли в заложники и добивают его. Наши дети тоже были в заложниках в 2004 году», - заявила сопредседатель «Голоса Беслана».

Она отметила, что пострадавшие при теракте «прошли сотни судов» и выяснили, «судов в России нет», передаёт «Новая газета».

Ранее стало известно, что голодающего Навального перевели в больницу.

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ТЕГИ
Алексей Навальный
Голодовка
Беслан
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