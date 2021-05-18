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Политика
На Украине хотят отказаться от электроэнергии из России
18 мая, 2021 15:12
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Ilya Galakhov/Global Look Press
Министр энергетики Герман Галущенко попросил главу Нацкомиссии по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг Валерия Тарасюка запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси.
По словам Галущенко, ориентация на импорт электроэнергии из стран - не членов Энергосообщества противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики, а также потенциально угрожает энергобезопасности страны, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
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