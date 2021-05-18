На Украине хотят отказаться от электроэнергии из России

Политика

Министр энергетики Герман Галущенко попросил главу Нацкомиссии по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг Валерия Тарасюка запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси.

По словам Галущенко, ориентация на импорт электроэнергии из стран - не членов Энергосообщества противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики, а также потенциально угрожает энергобезопасности страны, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Киев окопался: Украина обустроила 400 км противотанковых рвов на границе с Россией.