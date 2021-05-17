Украина объединилась с Грузией и Молдовой

Политика

Украина, Грузия и Молдова сегодня подписали документ, который создает формат «Ассоциированного трио». Его целью является усиление сотрудничества между тремя государствами на пути к членству в Евросоюзе.

О создании трио рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на совместном брифинге в Киеве с министрами иностранных дел Грузии и Молдовы. По его словам, инициатива даст возможность трем странам эффективнее двигаться вперед по пути интеграции в ЕС, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

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