Киев окопался: Украина обустроила 400 км противотанковых рвов на границе с Россией

Политика

Украина вырыла 400 км противотанковых рвов на границе с Россией. Меры были приняты в рамках так называемого проекта «Стена».

По словам главы Государственной пограничной службы Украины Сергея Дейнеко, украинские власти обустроили 400 км противотанковых рвов. Также было протянуто 70 км колючей проволоки, построено 330 км рокадной дороги (дорога, проходящая параллельно линии фронта). На 100 км установили металлический забор, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

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