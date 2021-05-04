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Политика

Владимир Зеленский объявил «войну в Европе»

Дмитрий Байков
4 мая, 2021 13:05
1 мин
Дмитрий Байков
4 мая, 2021 13:05
1 мин
фото: Официальное интернет-представительство Владимира Зеленского
фото: Официальное интернет-представительство Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе дискуссии на саммите с главами Польши, Эстонии, Литвы и Латвии заявил о ведущейся в Европе войне из-за Крыма и Донбасса.

Зеленский назвал ситуацию в Донбассе и возвращение Крыма в состав России «войной в Европе.

«Когда аннексирована часть Украины - наш полуостров Крым, когда у нас идет война на востоке. Это и есть война в Европе», - цитирует слова Зеленского официальное интернет-представительство.

Он также напомнил, что Украина является мощным государством, которое только укрепит Евросоюз. «Очень важно, чтобы мы были вместе», - добавил украинский лидер.

Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от переговоров с Владимиром Путиным.

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