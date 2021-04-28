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Политика
Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от переговоров с Владимиром Путиным
28 апреля, 2021 15:18
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фото: Официальное интернет-представительство Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи с российским лидером Владимиром Путиным в интервью газете La Repubblica.
Зеленский отметил, что конфликт на юго-востоке Украины сейчас – это единственная война в Европе, которая длится восьмой год.
По его словам, возможно, что президентские переговоры помогут остановить эскалацию конфликта. Есть надежда, что в ходе встречи с Путиным удастся выработать конкретный план по прекращению военных действий, сообщает официальное интернет-представительство Зеленского.
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