На фоне воздушной блокады Беларуси Крым сделал заманчивое предложение Минску

Политика

В Крыму предложили Беларуси открыть прямое авиасообщение с полуостровом. С такой инициативой выступил постоянный представитель республики Крым при президенте России Георгий Мурадов.

По его словам, воздушная блокада Беларуси, устроенная странами Евросоюза, стала еще одним поводом открыть прямое авиасообщение с Крымом.

Чиновник отметил, что ранее власти Крыма уже не раз обращалась к Минску с предложением наладить воздушное сообщение. Но до сих пор Беларусь не шла на этот шаг, пишет «РИА Новости».

Немцы приехали в Крым и поделились своими впечатлениями.