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Политика
На фоне воздушной блокады Беларуси Крым сделал заманчивое предложение Минску
26 мая, 2021 07:12
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Pixabay
В Крыму предложили Беларуси открыть прямое авиасообщение с полуостровом. С такой инициативой выступил постоянный представитель республики Крым при президенте России Георгий Мурадов.
По его словам, воздушная блокада Беларуси, устроенная странами Евросоюза, стала еще одним поводом открыть прямое авиасообщение с Крымом.
Чиновник отметил, что ранее власти Крыма уже не раз обращалась к Минску с предложением наладить воздушное сообщение. Но до сих пор Беларусь не шла на этот шаг, пишет «РИА Новости».
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