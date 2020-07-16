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«Мог выставить условия»: Горбачева осудили за согласие на членство Германии в НАТО

Лилия Караева
16 июля, 2020 10:55
2 мин
Михаил Горбачев
Госдума

Президент СССР Михаил Горбачев мог помешать объединению Германии и не допустить ее вступления в НАТО. Как минимум, он имел возможность «выставить условия», так как от Москвы на тот момент «зависело очень многое».

Об этом в Telegram-канале написал глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в ответ на публикацию официального представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта. Немецкий политик рассказал в Twitter, что 30 лет назад на встрече с руководством ФРГ Горбачев дал согласие на членство объединенной Германии в НАТО.

Пушков заявил, что лидер СССР мог потребовать для новой Германии нейтрального статуса, но «уже встал на путь геополитической капитуляции». Он напомнил, что Горбачев в одностороннем порядке распорядился вывести советские войска с территории Германии до 1994 года. С учетом, что в Восточной Германии находились 338 тысяч солдат, от решения СССР продолжало многое зависеть.

По мнению Пушкова, Горбачева в то время интересовало получение Нобелевской премии мира. Он напомнил, что вскоре после согласия на членство Германии в НАТО он получил премию за «заслуги перед западным альянсом».

Ранее сообщалось, что Горбачев и первый президент России Борис Ельцин готовились продать Карелию Финляндии.

темы
политика
Германия
Михаил Горбачев
Алексей Пушков
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